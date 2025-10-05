Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состояние детей, пострадавших в ДТП под Дальнереченском, стабилизировалось

Дети, пострадавшие в ДТП автобуса и большегрузов, находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.

Источник: Аргументы и факты

Шестеро несовершеннолетних, получивших травмы в результате серьезного ДТП с автобусом, находятся в Дальнереченской больнице. По данным Минздрава, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, всем им оперативно оказана необходимая помощь: проведены обследования и первичная хирургическая обработка ран.

«Сейчас состояние всех детей не вызывает опасений. У одного ребёнка диагностирован открытый перелом костей носа, у остальных пострадавших — рваные раны, гематомы и ссадины», — прокомментировала пресс-служба Минздрава.

По словам представителей здравоохранения, состояние взрослых, находившихся в автобусе, оценивается как легкое.

При этом для одного юного пациента, чья травма требует особого подхода, принято решение о переводе в больницу Владивостока. Транспортировка будет осуществлена в ближайшее время бортом санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф.

Напомним, авария с участием автобуса и нескольких фур произошла вчера.