Россиян предупредили о высокой вероятности падения крупных космических объектов

«Поэтому нам нужно строить космические телескопы, удалять их максимально от Земли, чтобы они просматривали пространство между Землей и Солнцем как бы со стороны. И вот такие проекты в России есть. Они прорабатываются с точки зрения научного, технического исполнения. У нас космическая страна, мы первые, кто запустил спутник, человека в космос. Поэтому я думаю, что закрыть одну из проблем планетарной защиты Россия смогла бы с помощью таких космических систем обнаружения дневных астероидов», — сказал он.