Прокуратура Башкирии организовала проверку в связи с ДТП, в котором погибли трое человек

В Башкирии организовали проверку ДТП автомобиля с лошадью.

Прокуратура Бижбулякского организовала проверку после гибели трех человек.

Напомним, в ночь на 4 октября на трассе Елбулак — Матвеевка — Бижбуляк автомобиль «Лада Приора», за рулем которой находился 24-летний водитель, совершил наезд на лошадь, после чего вылетел в кювет и перевернулся.

В результате трагедии погибли все находившиеся в салоне: молодой человек за рулем и его два пассажира — 17-летние юноша и девушка.

