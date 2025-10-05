Трофейный мобильный телефон, доставшийся от солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), спас ногу бойца ВС РФ на красноармейском направлении. Военный попал под атаку украинских беспилотников.
Солдат рассказал, что украинский военнослужащий вышел к российским позициям, после чего произошел стрелковый бой. Российский боец помимо телефона забрал еще и рацию.
— Потом, к сожалению, прилетели беспилотники вражеские. Телефон спас, если не жизнь, то ногу точно — я его в карман положил. После боя достаю — он с осколком, — цитирует солдата РИА Новости.
Другой российский военный сам принес в операционную свою оторванную руку, чем поразил хирургов. Бойца серьезно ранили, из-за чего медикам пришлось прибегнуть к травматической ампутации руки на уровне плеча.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ из 114-й бригады территориальной обороны Украины передали российским военным координаты базы 15-й бригады оперативного назначения «Кара Даг», куда в дальнейшем нанесли удар авиабомбами ФАБ-1500.