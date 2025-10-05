Ричмонд
Телефон солдата ВСУ спас российского бойца от осколочного ранения

Трофейный мобильный телефон, доставшийся от солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), спас ногу бойца ВС РФ на красноармейском направлении. Военный попал под атаку украинских беспилотников.

Солдат рассказал, что украинский военнослужащий вышел к российским позициям, после чего произошел стрелковый бой. Российский боец помимо телефона забрал еще и рацию.

— Потом, к сожалению, прилетели беспилотники вражеские. Телефон спас, если не жизнь, то ногу точно — я его в карман положил. После боя достаю — он с осколком, — цитирует солдата РИА Новости.

Другой российский военный сам принес в операционную свою оторванную руку, чем поразил хирургов. Бойца серьезно ранили, из-за чего медикам пришлось прибегнуть к травматической ампутации руки на уровне плеча.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ из 114-й бригады территориальной обороны Украины передали российским военным координаты базы 15-й бригады оперативного назначения «Кара Даг», куда в дальнейшем нанесли удар авиабомбами ФАБ-1500.