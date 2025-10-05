Ричмонд
В Красноярске мужчина попал под поезд

Житель Красноярска решил прогуляться по железнодорожным путям.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярске мужчина попал под поезд. Это случилось накануне вечером, 4 октября. Подробности рассказали в пресс-службе транспортной полиции. ЧП произошло вблизи остановочной платформы «Железнодорожная больница». 35-летний местный житель в нарушении всех правил безопасности находился в колее железнодорожного пути перед приближающимся поездом.

Машинист применил экстренное торможение, подавал громкие сигналы — всё по регламенту. Но нужно понимать, что состав мгновенно остановиться не может. Мужчину с различными травмами доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

Собранные транспортными полицейскими материалы направлены в СК на транспорте, там проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.