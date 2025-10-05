Дороги на улице Связистов в Новосибирске затопило после снегопада

В Новосибирске прошел мощный снегопад. Местами даже сформировался снежный покров. Однако в некоторых местах выпавший снег уже начал таять, оставляя после себя огромные лужи. Так, на улице Связистов из-за этого затопило дороги. Подобная ситуация повторяется там не в первый раз. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница.
— Связистов, 3/1. Постоянно приезжают откачивать, — поделилась девушка.
Судя по фотографиям, которыми поделилась горожанка, растаявший снег затопил все дороги вокруг жилого комплекса. Машины там еще смогут проехать, а вот человеку пройти будет проблематично, если только на нем не будет высоких резиновых сапог.