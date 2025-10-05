«Енисей-СТМ» впервые за 17 лет не попал в финал чемпионата России по регби

В начале матча сибиряки проявили себя активно и первыми занесли попытку. Однако столичные регбисты быстро перехватили инициативу и ушли на перерыв с комфортным преимуществом. Сократить разрыв у красноярцев не вышло, встреча закончилась для них поражением.
Теперь «Енисей-СТМ» поборется за бронзу с победителем пары «Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс». Итоговый матч за 3 место пройдет 11 октября.
Напомним, что в последний раз красноярский регбийный клуб опускался ниже второго места по итогам сезона 17 лет назад — в 2008 году. Тогда сибиряки взяли бронзу.