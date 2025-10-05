Медведя заметили вблизи поселков в Минусинском районе

В Минусинском районе медведь вышел в непосредственной близости от трех населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
По данным властей, хищника заметили в окрестностях посёлка имени Крупской, деревни Коныгино и станции Жерлык. Жителей этих и близлежащих территорий убедительно просят соблюдать повышенные меры предосторожности.
В частности, рекомендуется воздержаться от прогулок в лесу, особенно в одиночку и в темное время суток. Родителям советуют не отпускать детей на улицу без присмотра, это же касается и домашних животных. Кроме того, жителям рекомендовали не оставлять на участках пищевые отходы, которые могут привлечь хищника.
Власти также напомнили о правилах поведения при встрече с медведем: не приближаться, не делать резких движений и медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной.
В случае обнаружения медведя рядом с жилыми домами необходимо немедленно сообщить в оперативные службы по единому номеру 112 или в полицию по номеру 102.
