Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведя заметили вблизи поселков в Минусинском районе

В администрации посоветовали не гулять в одиночку ночью и убрать пищевые отходы с участков.

Источник: Freepik

В Минусинском районе медведь вышел в непосредственной близости от трех населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

По данным властей, хищника заметили в окрестностях посёлка имени Крупской, деревни Коныгино и станции Жерлык. Жителей этих и близлежащих территорий убедительно просят соблюдать повышенные меры предосторожности.

В частности, рекомендуется воздержаться от прогулок в лесу, особенно в одиночку и в темное время суток. Родителям советуют не отпускать детей на улицу без присмотра, это же касается и домашних животных. Кроме того, жителям рекомендовали не оставлять на участках пищевые отходы, которые могут привлечь хищника.

Власти также напомнили о правилах поведения при встрече с медведем: не приближаться, не делать резких движений и медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной.

В случае обнаружения медведя рядом с жилыми домами необходимо немедленно сообщить в оперативные службы по единому номеру 112 или в полицию по номеру 102.

Напомним, ранее учёный Ковач раскрыл, почему медведей нельзя кормить.