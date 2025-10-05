Медведя заметили вблизи поселков в Минусинском районе

В частности, рекомендуется воздержаться от прогулок в лесу, особенно в одиночку и в темное время суток. Родителям советуют не отпускать детей на улицу без присмотра, это же касается и домашних животных. Кроме того, жителям рекомендовали не оставлять на участках пищевые отходы, которые могут привлечь хищника.