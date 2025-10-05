Снабжать ВС РФ в труднодоступных местах СВО начнут дроны-тяжеловесы «Слон»

Для снабжения российских военнослужащих в труднодоступных местах СВО до конца текущего года начнут применять грузовые квадрокоптеры «Слон», сообщает информационное агентство ТАСС.
«Максимальная полезная нагрузка “Слона” — до 120 килограммов, нормальный рабочий вес — около 80 килограммов. С данным весом аппарат способен лететь на дистанцию до 15 километров, сбросить необходимый груз и вернуться», — отмечается в публикации.
К слову, ранее сообщалось, что в России разработали трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), способный «видеть» малозаметные беспилотники.