Снабжать ВС РФ в труднодоступных местах СВО начнут дроны-тяжеловесы «Слон»

Квадрокоптеры сбрасывают груз и возвращаются обратно.

Источник: Аргументы и факты

Для снабжения российских военнослужащих в труднодоступных местах СВО до конца текущего года начнут применять грузовые квадрокоптеры «Слон», сообщает информационное агентство ТАСС.

«Максимальная полезная нагрузка “Слона” — до 120 килограммов, нормальный рабочий вес — около 80 килограммов. С данным весом аппарат способен лететь на дистанцию до 15 километров, сбросить необходимый груз и вернуться», — отмечается в публикации.

К слову, ранее сообщалось, что в России разработали трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), способный «видеть» малозаметные беспилотники.