Аэропорты Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля возобновили работу

Ранее Life.ru писал, что российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 11 украинских беспилотников за три часа. В частности, 8 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, 2 — над Тульской областью и 1 — над Орловской областью.