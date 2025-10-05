Российский боец UFC не защитил титул чемпиона

Впервые чемпионом в полутяжелом весе Анкалаев стал 9 марта. Тогда он выиграл титул, победив того же Алекса Перейра. Он стал пятым обладателем чемпионского титула и первым, кто завоевал его в полутяжелой весовой категории. Кроме того, Анкалаев стал первым россиянином, который одержал победу над действующим чемпионом UFC.