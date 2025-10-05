Актер сериала «Папины дочки» оказался злостным неплательщиком алиментов: задолжал почти 300 тысяч рублей

Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», оказался злостным неплательщиком алиментов, он задолжал почти 300 тысяч рублей. Но также у артиста есть и другие долги. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что общая сумма задолженности по алиментам и кредитам у Казакова превышает 2 млн рублей. В конце августа в СМИ уже появилась информация о проблемах с деньгами у звезды сериала «Папины дочки». Сообщалось, что Казаков должен более 1,8 миллиона рублей, из них по кредитам — более 1,3 миллиона рублей.
На 4 октября общая задолженность Казакова по семи исполнительным производствам составляет более 2,3 миллиона рублей, из которых почти 1,8 миллиона уже приходятся на «кредитные платежи (кроме ипотеки)». Судебные приставы возобновили процесс взыскания кредитной задолженности на сумму 502 тысячи рублей, ранее прекращённый. Об этом говорится в статье издания.
Сейчас не редкость, что среди знаменитых и довольно состоятельных людей есть горе-отцы, которые не хотят платить алименты своим отпрыскам. Недавно стало известно, что звезда сериала «Кадетство» попал в список неплательщиков алиментов. Речь идет об актере Кирилле Емельянове. Сумма его задолженности по алиментам составляет более полумиллиона рублей. Нужно отметить, что еще один актер сериала «Кадетство» Александр Головин вовсе не признает свою внебрачную дочь. Он отказывается не только платить, но и говорить, что девочка, которую Головину родила гримерша, его дочь.
Также спор из-за алиментов разгорелся между актерами и бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Актриса требовала увеличить сумму алиментов у бывшего супруга, а тот в ответ развернул настоящую войну против бывшей. Он подал иск об определении места жительства детей. Прилучный хотел, чтобы отпрыски жили с ним, тогда Агата не смогла бы претендовать на большие алименты и выплаты вообще. Наоборот, это она должна была бы платить Прилучному. Но суд встал на сторону актрисы.
Ранее KP.RU сделал подборку с самыми резонансными делами по алиментам среди звезд. Отмечается, что среди злостных неплательщиков есть такие популярные личности, как бывший футболист Павел Мамаев, шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и актер театра и кино Игорь Петренко. Кроме того, в центре скандала о выплатах алиментов оказался продюссер Александр Цекало, который сейчас практически не живет в России.