Актер сериала «Папины дочки» оказался злостным неплательщиком алиментов: задолжал почти 300 тысяч рублей

Сейчас не редкость, что среди знаменитых и довольно состоятельных людей есть горе-отцы, которые не хотят платить алименты своим отпрыскам. Недавно стало известно, что звезда сериала «Кадетство» попал в список неплательщиков алиментов. Речь идет об актере Кирилле Емельянове. Сумма его задолженности по алиментам составляет более полумиллиона рублей. Нужно отметить, что еще один актер сериала «Кадетство» Александр Головин вовсе не признает свою внебрачную дочь. Он отказывается не только платить, но и говорить, что девочка, которую Головину родила гримерша, его дочь.