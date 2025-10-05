Ричмонд
В Ростовской области во время рабочей недели отключат ТВ и радиосигналы

Под Ростовом из-за плановых работ не будет работать ТВ.

Источник: Комсомольская правда

В разных районах Ростовской области на следующей рабочей неделе прервут теле- и радиовещание. Это связано с плановой профилактикой, сообщили в РТРС.

Так, в понедельник, 6 октября, телевидение не будет работать с 11:00 и до 17:00 в Дубовском и Миллеровском районах. Во вторник сбои возможны в Зерноградском и Заветинском районах. В среду не смогут послушать радио и посмотреть любимые передачи жители Цимлянского, Красносулинского и Обливского муниципалитетов.

В четверг профилактические работы затронут Азовский, Обливский и Ремонтненский районы. В пятницу теле- и радиовещание пропадет в нескольких хуторах Кашарского, Верхнедонского и Ремонтненского районов.

