В Ростовской области во время рабочей недели отключат ТВ и радиосигналы

Так, в понедельник, 6 октября, телевидение не будет работать с 11:00 и до 17:00 в Дубовском и Миллеровском районах. Во вторник сбои возможны в Зерноградском и Заветинском районах. В среду не смогут послушать радио и посмотреть любимые передачи жители Цимлянского, Красносулинского и Обливского муниципалитетов.