Продажи Лабубу за месяц снизились почти на 40 процентов

Продажи игрушки Лабубу в сентябре текущего года сократились почти на 40 процентов по сравнению с августом. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
— В целом интерес к подобным новинкам стал носить сиюминутный характер. Например, знаменитые гуси- «обнимуси» продержались пару сезонов, а Хагги-Вагги всего лишь сезон. Предугадать, какой тренд завирусится следующим, очень сложно, — рассказали аналитики компании.
Там отметили, что Лабубу сейчас пытаются заменить Фаглерами или Вакуку, однако пока их популярность достаточно низкая. Аналитики добавили, что тренды очень скоротечны, передает ТАСС.
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как отличить оригинальную куклу Лабубу от подделки. Он отметил, что выбирать стоит только настоящие игрушки, так как они безопаснее для детей.
Ранее появилась информация, что москвичка откликнулась на объявление на цифровой площадке и согласилась продать свою душу за 100 тысяч рублей. Она потратила вырученные деньги на коллекцию игрушек Лабубу и билет на концерт певицы Надежды Кадышевой.