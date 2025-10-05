Боец Анкалаев не смог защитить титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Российский боец Магомед Анкалаев уступил бразильцу Алексу Перейре, лишившись титула чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории.
Турнир UFC 320 прошел в Лас-Вегасе. Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом.
В профессиональной карьере Анкалаева 21 победа, два поражения и один бой, признанный несостоявшимся. В декабре прошлого года он сразился с поляком Яном Блаховичем, и их поединок завершился вничью. В марте текущего года Анкалаев завоевал чемпионский пояс, победив Перейру единогласным решением судей.