Молниеносная месть за 80 секунд из Бразилии: обзор боев и результатов UFC 320

Главным событием вечера стал бой-реванш за титул между Анкалаевым и бывшим чемпионом Алексом Перейрой.
В ночь с 4 на 5 октября в T-Mobile Arena состоялся турнир UFC 320, в рамках которого прошли два титульных поединка. Главным событием вечера стал реванш между российским чемпионом Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Также на кард вышли еще трое россиян, включая Абусупьяна Магомедова и Яну Сантос. Подробнее о результатах всех боев в материале URA.RU.
Турнир UFC 320: долгожданный реванш за титул.
Турнир UFC 320 состоялся на знаменитой T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 4 на 5 октября 2025 года. Для российских зрителей трансляция пришлась на раннее утро 5 октября. Главным событием вечера стал долгожданный реванш между действующим чемпионом в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым из России и бывшим обладателем этого пояса Алексом Перейрой из Бразилии.
Противостояние Анкалаева и Перейры привлекло огромное внимание мирового ММА-сообщества. В марте этого года на UFC 313 Магомед Анкалаев одержал победу над Перейрой единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. С тех пор между бойцами нарастало напряжение: они неоднократно обменивались колкостями в социальных сетях и на пресс-конференциях, хотя до открытого конфликта дело не доходило.
Обзор боев и результаты UFC 320.
Перейра нокаутировал Анкалаева за 80 секунд.
Главный бой вечера стал настоящим шоком для многих экспертов и болельщиков. Бразильский ударник Алекс Перейра завершил поединок техническим нокаутом всего за 1 минуту 20 секунд первого раунда.
С первых секунд Перейра начал агрессивно идти в атаку и прессинговать, Анкалаев же работал вторым номером и пытался контратаковать. Роковой момент наступил, когда Перейра провел молниеносную атаку: он пошатнул Анкалаева мощным хуком. Российский чемпион оказался на настиле, где Перейра мгновенно бросился его добивать, нанеся серию сокрушительных ударов руками и локтями.
Рефери Херб Дин был вынужден остановить поединок, зафиксировав победу Перейры техническим нокаутом. Для Анкалаева это поражение стало лишь вторым в карьере в UFC (при 21 победе и одной ничьей). Перейра, в свою очередь, вернул себе титул чемпиона полутяжелого дивизиона и довел свой рекорд до 13 побед при трех поражениях.
Двалишвили доминировал над Сэндхагеном и защитил титул.
В соглавном поединке турнира действующий чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили встретился с претендентом Кори Сэндхагеном. Грузинский чемпион уверенно защитил свой титул, одержав победу единогласным решением судей со счетом 49−45, 49−45, 49−46.
Бой получился зрелищным и насыщенным. В первом раунде инициативой владел Сэндхаген, который благодаря своей длине эффективно работал на дистанции, нанося точные удары. Однако со второго раунда Двалишвили полностью перехватил инициативу. Чемпион продемонстрировал настоящий мастер-класс по борьбе, установив рекорд UFC для титульных боев — 20 успешных тейкдаунов за весь поединок.
Особенно драматичным получился второй раунд, в котором Двалишвили едва не нокаутировал Сэндхагена серией мощных ударов, а затем продолжил доминировать в партере. Судьи оценили этот раунд со счетом 10−8 в пользу чемпиона. В последующих раундах грузинский боец продолжал контролировать ход поединка, хотя Сэндхаген периодически огрызался опасными контратаками и даже имел несколько хороших моментов в заключительном раунде.
После боя Мераб Двалишвили выразил желание как можно скорее провести еще одну защиту титула:
«Я — машина! Я чувствую, что только начинаю. Раньше я был просто диким бойцом, у меня большое сердце, но технике я только учусь. Моя база — не вольная борьба, а дзюдо, мне пришлось изменить свой стиль. Я был удивлен, что чуть не вырубил его во втором раунде. Дана, Хантер, если у вас есть место в декабре, я хочу драться снова. Кто-то попадет в беду».
Это была уже третья успешная защита титула для Двалишвили за последние 13 месяцев, а также 14-я победа подряд в UFC. Это делает его одним из самых доминирующих чемпионов в текущем ростере организации.
Другие яркие поединки турнира UFC 320.
Иржи Прохазка победил Халила Раунтри нокаутом (удары) в третьем раунде
В полутяжелом весе бывший чемпион Иржи Прохазка встретился с опасным ударником Халилом Раунтри. Поединок завершился в третьем раунде, когда чешский боец эффектно нокаутировал соперника на 3:04 минуте.
Один из представителей России Абусупьян Магомедов выступил неудачно, проиграв во втором раунде американцу Джо Пайферу. Бой в среднем весе завершился на 1:46 минуте, когда Пайфер провел удушающий прием сзади. Это седьмое поражение в карьере 35-летнего Магомедова при 28 победах. Для 29-летнего Пайфера эта победа стала 15-й при трех поражениях.
А вот российская спортсменка Яна Сантос (Куницкая) порадовала соотечественников победой над Мэйси Чиассон. Поединок продлился все три раунда и завершился в пользу Сантос единогласным решением судей (29−28, 29−28, 29−28). Для нее это 17-я победа в карьере при восьми поражениях.
Казахстанский боец Николай Веретенников уступил американцу Пунахеле Сориано единогласным решением судей (30−27, 30−27, 30−27). Бой продлился все три раунда, но преимущество Сориано было неоспоримым.
В полулегком весе Юссеф Залал победил Джоша Эмметта, проведя болевой прием (рычаг локтя) уже на 1:38 минуте первого раунда.
Полные результаты основного карда UFC 320:
Полутяжелый вес, титульный бой: Алекс Перейра победил Магомеда Анкалаева техническим нокаутом (удары руками и локти), 1:20, раунд 1Легчайший вес, титульный бой: Мераб Двалишвили победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей (49−45, 49−45, 49−46)Полутяжелый вес: Иржи Прохазка победил Халила Раунтри нокаутом (удары руками), 3:04, раунд 3Полулегкий вес: Юссеф Залал победил Джоша Эмметта сдачей соперника (рычаг локтя), 1:38, раунд 1Средний вес: Джо Пайфер победил Абусупьяна Магомедова сдачей соперника (удушающий прием сзади), 1:44, раунд 2.
Знаковый турнир с неожиданным финалом.
UFC 320 стал поворотным моментом для дивизиона полутяжелого веса. Сенсационная победа Перейры над Анкалаевым может привести к организации трилогии между этими бойцами, учитывая, что счет их противостояния теперь равный (1−1).
Для российского ММА этот турнир получился неоднозначным: громкое поражение Анкалаева в главном бою и неудача Магомедова омрачили впечатление, хотя Яна Сантос смогла порадовать победой.
Что касается легчайшего веса, то Мераб Двалишвили продолжает цементировать свое положение доминирующего чемпиона. Его следующим соперником может стать Петр Ян, о чем грузинский боец упомянул в послематчевом интервью.