Молниеносная месть за 80 секунд из Бразилии: обзор боев и результатов UFC 320

«Я — машина! Я чувствую, что только начинаю. Раньше я был просто диким бойцом, у меня большое сердце, но технике я только учусь. Моя база — не вольная борьба, а дзюдо, мне пришлось изменить свой стиль. Я был удивлен, что чуть не вырубил его во втором раунде. Дана, Хантер, если у вас есть место в декабре, я хочу драться снова. Кто-то попадет в беду».