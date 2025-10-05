Актер Казаков из «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

В целом у Казакова накопились долги более чем на 2,3 миллиона рублей, 1,8 миллиона из которых — по «кредитным платежам (кроме ипотеки)». При этом судебные приставы возобновили прекращавшееся исполнительное производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей.