Актер Казаков из «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

Общая сумма всех долгов артиста превышает 2,3 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

Актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр неплательщиков алиментов. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов.

Артист попал в «черный список» в начале сентября, его задолженность составляет 224 тысячи рублей.

В целом у Казакова накопились долги более чем на 2,3 миллиона рублей, 1,8 миллиона из которых — по «кредитным платежам (кроме ипотеки)». При этом судебные приставы возобновили прекращавшееся исполнительное производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что бьюти-блогер Андрей Петров, известный также под именем Милена Петрова, оставил после себя, уехав из России, долги больше чем на 800 тысяч рублей.