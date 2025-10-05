Арестованного в Москве уроженца Узбекистана внесли в список террористов

Согласно документам, 45-летний Цой* был задержан 5 августа и по решению суда помещён в СИЗО. Следствие утверждает, что в 2022 году он участвовал в финансировании террористической деятельности через расчётный счёт, связанный с ресурсом «Революция»***. На имущество мужчины, имеющего российское гражданство и квартиру в Москве, наложен арест.