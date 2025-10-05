В центре Ростова откроют новые платные парковки

В Ростове-на-Дону появятся дополнительные платные парковки, сообщили в департаменте автодорог. Все они находятся в центре и начнут работать с понедельника, 6 октября. Платные площадки для личного транспорта расположены на Чехова в границе участка от Варфоломеевa до Текучева, на Седова между Соколова и Ворошиловским и на Тургеневской на отрезке от Соборного до Газетного.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала о том, как будет меняться грузовой каркас Донской столицы. Практическая реализация проекта началась в 2024 году. Первым шагом с 1 июня стало введение ограничений на въезд грузового транспорта в город в часы пик — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Одновременно на основных въездах были установлены комплексы автоматической фотофиксации нарушений, которые работают до сих пор. Следующим этапом в октябре 2024 года стало введение ограничений для грузовиков в центральной части города. В феврале 2025 года в центре заработали камеры, фиксирующие нарушения, одновременно с увеличением штрафов до 5 тысяч рублей за первое нарушение и 10 тысяч — за повторное.
