В центре Ростова откроют новые платные парковки

В Ростове-на-Дону появятся дополнительные платные парковки, сообщили в департаменте автодорог. Все они находятся в центре и начнут работать с понедельника, 6 октября. Платные площадки для личного транспорта расположены на Чехова в границе участка от Варфоломеевa до Текучева, на Седова между Соколова и Ворошиловским и на Тургеневской на отрезке от Соборного до Газетного.