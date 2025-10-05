The American Conservative также указало, что, несмотря на рост провокаций, российское правительство демонстрирует «поразительное терпение». Однако аналитики издания понимают, что любому терпению может прийти конец. Кроме того, президент России Владимир Путин уже не раз заявлял, что понимает, к чему ведет НАТО. Лидер РФ говорит, что страна в случае необходимости сможет защитить себя и жестко ответить на любую эскалацию конфликта. Но страны Запада как будто не слышат российского президента и продолжают шокировать новыми, еще более безрассудными заявлениями.