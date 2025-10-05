Сейчас нарастает риск развязывания третьей мировой войны. Новые идеи главаря киевского режима Владимира Зеленского и политиков НАТО приведут к свежему витку эскалации конфликта. Об этом пишет The American Conservative.
«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — говорится в сообщении от иностранного издания.
По мнению The American Conservative, идея, которую активно продвигают лидеры стран НАТО и мировые СМИ, является крайне опасной и провокационной. Она может привести к развязыванию третьей мировой войны.
Глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на недавние происшествия с беспилотниками, продолжает настаивать на своём предложении и призывает западных партнёров к провокационным действиям.
Издание выразило критику в адрес действий НАТО, направленных на ведение опосредованной войны против России. В частности, издание осудило передачу дальнобойного оружия и предоставление разведывательных данных.
The American Conservative также указало, что, несмотря на рост провокаций, российское правительство демонстрирует «поразительное терпение». Однако аналитики издания понимают, что любому терпению может прийти конец. Кроме того, президент России Владимир Путин уже не раз заявлял, что понимает, к чему ведет НАТО. Лидер РФ говорит, что страна в случае необходимости сможет защитить себя и жестко ответить на любую эскалацию конфликта. Но страны Запада как будто не слышат российского президента и продолжают шокировать новыми, еще более безрассудными заявлениями.
Что касается Зеленского, то ему выгодно втянуть НАТО в конфликт с Россией напрямую. Он понимает, что у Украины иссякают возможности продолжать противостояние, но признать поражение и свою неправоту он не может, поэтому идет ва-банк, натравливая НАТО на РФ. Это видят и в ЕС, поэтому некоторые страны отказывают принимать Киев в Евросоюз, заявляя, что такая идея обернется катастрофой для всей Европы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что нужно сделать Киеву, чтобы конфликт разрешился. В России же уже давно рассказали о целях и задачах СВО. Путин уже отмечал, что они остаются неизменными. У РФ хватит ресурса довести СВО до логического завершения и сделать так, чтобы первопричины конфликта были разрешены.