Первые, лучшие, наши: как в России поддерживают педагогов

В жизни каждого человека учителя занимают особое место. Они знакомят нас с окружающим миром, помогают завоевывать первые награды, показывают пример, как вести себя в разных ситуациях. 5 октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник — День учителя.
Работать с комфортом учителям помогает нацпроект «Молодежь и дети», при поддержке которого строят и ремонтируют школы, обновляют учебные программы. А еще непростой труд учителей оценивают на профессиональных конкурсах и помогают выплатами. Подробнее об этом — в нашем материале.
Профессиональный рост и обмен опытом.
Сегодня в российских школах работают более 1,3 млн педагогов, в колледжах, техникумах и вузах — свыше 424 тыс. Учителя нужны по всей стране. По итогам приемной кампании конкурс в педвузы в 2025 году достигал 12 человек на место.
По традиции накануне профессионального праздника педагоги со всей России собрались на мероприятиях Большой учительской недели. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, благодаря такому формату тысячи специалистов смогли показать свои наработки и обменяться опытом. Также наградили победителей всероссийских профессиональных конкурсов, в том числе «Учитель года России». Его уже 36 лет проводит Министерство просвещения РФ совместно с Профессиональным союзом работников народного образования и науки РФ. Конкурс помогает выявлять и поощрять талантливых педагогов, распространять лучшие педагогические практики и повышать престиж профессии учителя.
Итоги конкурса «Учитель года России — 2025» подвели 3 октября на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» в Москве.
«Школа должна не только давать передовые знания, но и помогать каждому молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни. Это слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Именно вы, дорогие педагоги и наставники, не только учите, но и воспитываете наших детей, даете им верные ориентиры в жизни», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что каждый из конкурсантов — настоящий профессионал, чей труд, преданность делу и безграничная любовь к детям формируют будущее нашей страны. Он подчеркнул, что педагоги воспитывают личность, закладывают нравственные основы, учат мыслить, сопереживать и побеждать.
В финал конкурса прошли 20 педагогов со всей России. Среди призеров — учитель истории и обществознания Рашид Надиров из Тамбовской области. Рашид окончил Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, в 2016 году начал преподавать в школе и параллельно учился в магистратуре, затем в аспирантуре. Постепенно, набираясь опыта, молодой специалист стал участвовать в педагогических конкурсах. Рашид Надиров — призер городских состязаний «Ступени роста» и «КЛАССная профессиЯ».
По словам педагога, профессиональные конкурсы дают прекрасные возможности для роста. Самым крупным турниром в его практике стал «Учитель года России».
«Первое впечатление — шок от осознания масштаба события. Самым ярким становится открытый урок. Это настоящий экзамен на профессионализм. Мастер-классы, круглые столы, дискуссии с коллегами — бесценный опыт, который расширяет педагогический арсенал и позволяет увидеть новые горизонты», — поделился впечатлениями об участии Рашид Надиров.
По мнению педагога, «Учитель года России» собирает единомышленников, горящих общей идеей — сделать образование лучше, интереснее. Рашид поделился советами, как эффективнее работать с детьми. По его словам, главное — уметь слушать своих учеников и постоянно развивать свои профессиональные навыки.
«Мир меняется, и педагогика тоже не стоит на месте. Следите за новыми методиками, технологиями и исследованиями в области образования», — добавил Рашид Надиров.
Победителем конкурса «Учитель года — 2025» стал педагог китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области. Он получил миллион рублей и на год стал советником министра просвещения РФ.
«Эта победа наша вместе — с моей семьей, с моей школой, с моими учителями, с моими учениками и моей Белгородской областью. На конкурсном пути я встретил огромное количество прекрасных людей и пытался у них чему-то научиться. В преддверии Дня учителя я желаю всем учиться у всех и у всего», — сказал победитель конкурса.
Дмитрий Баланчуков отметил, что ему на конкурсе помогало выражение: «Если идут трое, значит, среди них обязательно найдется твой учитель. И даже среди твоих учеников».
Миллион для педагогов в сельской местности.
Кроме участия в конкурсах, педагоги также могут присоединиться к федеральной программе «Земский учитель» и получить поддержку от государства.
Программа стартовала в России в 2020 году. За это время заявки подали более 106 тыс. человек. В 2025 году благодаря инициативе закрыли 374 из 599 вакансий в школах.
Одной из первых участниц программы стала учитель физики из Волгоградской области Оксана Калюжная. Несколько лет она проработала в городской школе. Затем поняла, что хочет жить более спокойно и размеренно, а для этого нужно переехать в село. В 2020 году Оксана узнала, что может исполнить эту мечту, найти работу по специальности и получить 1 млн рублей подъемных. В итоге педагог решилась на участие в «Земском учителе» и подала заявку.
«Мне позвонил директор школы в Ростовской области и предложил работу. Я с радостью согласилась, так как жила в Волгоградской области — соседнем регионе», — поделилась с нашим порталом Оксана.
Благодаря «Земскому учителю» она получила 1 млн рублей и купила на эти деньги дом. Обустроиться и наладить жизнь ей помогли коллеги. По словам Оксаны, в новой школе прекрасный коллектив, к которому можно обратиться за помощью по любому вопросу. А ученики не только с удовольствием ходят на уроки физики, но и участвовали в создании кружка по интересам. На этих факультативных занятиях Оксана проводит с детьми физические опыты. Также она помогает им с исследовательскими проектами.
«Выбор этой программы был не случаен. С одной стороны — обмен опытом и идеями с коллегами из другого региона, с другой — вера в то, что качественное образование должно быть доступно в каждом уголке страны, а не только в городах», — отмечает педагог.
Оксана Калюжная уверена, что преподаватель земских школ — это не просто профессия, а целая миссия по поддержке детей вдали от крупных образовательных центров. Участвовать в федеральной программе могут учителя, окончившие колледж или вуз. Они должны подписать трудовой договор со школой на срок не менее пяти лет.
По программе педагоги на Дальнем Востоке, в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской областях получают по 2 млн рублей. При этом регионы могут устанавливать ограничения по возрасту для претендентов. Актуальная информация об условиях публикуется на официальном сайте «Земского учителя».
Планируется, что с 2027 года по поручению Президента России Владимира Путина возрастные ограничения для участия в программе отменят. Также ожидается, что компенсационная выплата увеличится до 2 млн рублей для Белгородской, Брянской и Курской областей.
«В ваших руках — не просто методички и тетради, а ключи к будущему вашей земли. Вы идете в школьную аудиторию не только ради знаний, но ради доверия, поддержки и веры в каждого ребенка», — обратилась к будущим земским учителям Оксана Калюжная.
Поддержка и наставничество.
Высокую оценку своей работы получил в 2025 году педагог из Костромской области Александр Шестаков. Более 20 лет он обучает детей основам электроники. За это время Александр создал свыше 50 лабораторных установок для занятий по программированию. С 2005 года учитель преподает в центре естественнонаучного развития «ЭКОсфера», с 2024-го — в технопарке «Кванториум» в Костроме.
Воспитанники Шестакова получили дипломы по итогам финала XII Всероссийской конференции «Юные Техники и Изобретатели». А самого Александра наградили премией «Наставник года». За успехи в подготовке юных изобретателей педагогу вручили диплом и денежную премию 100 тыс. рублей.
Среди проектов, которые Шестаков и его подопечные представили на конференции, — программа «Знаток». С ее помощью будут проводить тесты для школьников. Программа автоматически собирает ответы и упрощает оценку заданий.
Воплотить такой сложный проект было бы невозможно без грамотного наставника, отмечает один из авторов «Знатока» Илья Петров.
«Александр Александрович — большой специалист. Он очень много знает и старается не все нам “на блюдечке” преподнести, а сделать так, чтобы мы сами думали», — рассказал школьник.
Только за последние пять лет благодаря занятиям с Александром Шестаковым школьники получили более 730 дипломов на различных конкурсах. В том числе они стали победителями и лауреатами международного форума «Шаг в будущее», конгресса молодых ученых в центре «Сириус», конференции «Ученые будущего», вошли в состав российской делегации на форуме молодых исследователей в Китае.
«Придерживаюсь того, чтобы быть по возможности на одной волне с учениками. Чтобы быть им наставником и вести по жизни», — поделился педагог.
Сегодня в России более 17,7 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование. Многие бесплатно занимаются в «Кванториумах» по всей стране. Для этого создано 549 мобильных, стационарных и школьных технопарков. На таких площадках ребята могут выбрать учебный курс из 14 направлений. Например, заняться основами робототехники, беспилотной авиации, программирования, 3D-моделирования. Планируется, что при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» к 2030 году минимум 81% детей будут заниматься в кружках и секциях. Также государство продолжит развивать российскую систему образования, в частности строить новые школы, поддерживать молодых, талантливых и опытных педагогов. В России разрабатывается Стратегия образования до 2036 года с опорой на достижения национальных проектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» создаются условия для комфортной работы и развития профессиональных навыков педагогов, формируется современная образовательная среда, расширяются меры поддержки учителей, строятся и ремонтируются школы, обновляются образовательные программы, повышается престиж профессии учителя.