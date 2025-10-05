Первые, лучшие, наши: как в России поддерживают педагогов

Сегодня в России более 17,7 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование. Многие бесплатно занимаются в «Кванториумах» по всей стране. Для этого создано 549 мобильных, стационарных и школьных технопарков. На таких площадках ребята могут выбрать учебный курс из 14 направлений. Например, заняться основами робототехники, беспилотной авиации, программирования, 3D-моделирования. Планируется, что при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» к 2030 году минимум 81% детей будут заниматься в кружках и секциях. Также государство продолжит развивать российскую систему образования, в частности строить новые школы, поддерживать молодых, талантливых и опытных педагогов. В России разрабатывается Стратегия образования до 2036 года с опорой на достижения национальных проектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» создаются условия для комфортной работы и развития профессиональных навыков педагогов, формируется современная образовательная среда, расширяются меры поддержки учителей, строятся и ремонтируются школы, обновляются образовательные программы, повышается престиж профессии учителя.