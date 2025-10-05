Ричмонд
Горные курорты Румынии в снежном плену: О каких рисках надо знать молдавским путешественникам

Туристы начали массово покидать курорты из-за отсутствия отопления и света [видео]

Источник: Комсомольская правда

Горные курорты Бран, Фундата, Моечу и Пештера в уезде Брашов столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за обильного снегопада.

Туристы начали массово покидать курорты из-за отсутствия отопления и света.

«Ситуация возникла из-за сильного снегопада, который повлиял на электроснабжение. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Это естественная причина», — сообщил мэр Брашова Мариан Пынтя.

Сообщается, что многие водители были застигнуты врасплох суровыми погодными условиями, не будучи готовыми к зимнему вождению.

Большинство из них — на летней резине.

Румынские власти предупреждают о возможном возобновлении снегопада в ближайшие дни и рекомендуют воздержаться от несущественных поездок.

Тем, кому необходимо отправиться в путь, рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность за рулем, учитывая риск гололеда, ограниченной видимости и скользких дорог, которые могут привести к авариям или пробкам.