Не всё пойдёт по плану: Рунический гороскоп на неделю 6−12 октября 2025 для всех знаков зодиака

Перевёрнутый Альгиз указывает на то, что стоит внимательнее относиться к защите своих интересов: избегайте сомнительных решений и людей. Дагаз обещает переломный момент: сейчас может быть непросто, но впереди рассвет и обновление. Уруз дарит силу и мощь, чтобы выдержать любые испытания. Совет: даже если кажется, что вы на пределе, — именно сейчас рождается новое.