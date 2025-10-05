Ричмонд
Дожди и до +16°С ожидается сегодня в Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 5 октября ожидается преобладание облачной погоды. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Источник: БЕЛТА

Ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются дожди. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, днем местами ожидаются порывы до 12 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит 10−16 градусов выше нуля.