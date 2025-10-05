Дожди и до +16°С ожидается сегодня в Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 5 октября ожидается преобладание облачной погоды. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.