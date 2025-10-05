Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пять насёленных пунктов стали призраками

В них уже давно никто не живёт.

Источник: Julia Shine/CC0

В донском регионе, по итогам переписи населения и российской интернет-энциклопедии «Рувики», на сегодняшний день насчитывается пять вымерших населённых пунктов. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru. Сейчас здесь можно увидеть только пустующие без жителей некогда наполненные жизнью старые дома и постройки.

Среди них хутора Ольховчик, Дубовой, Казинка, Каменная Балка, а также посёлок Красноводский.

Как свидетельствует статистика переписи населения, опубликованная на сайте Росстата, численность жителей в таких нселённых пунктах почти полностью исчезла.

В частности, в хуторе Дубовом, который находится недалеко от реки Калитва и входит в Литвиновское сельское поселение Белокалитвинского района, осталось только кладбище.