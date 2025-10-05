В Ростовской области пять насёленных пунктов стали призраками

В донском регионе, по итогам переписи населения и российской интернет-энциклопедии «Рувики», на сегодняшний день насчитывается пять вымерших населённых пунктов. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru. Сейчас здесь можно увидеть только пустующие без жителей некогда наполненные жизнью старые дома и постройки.
Среди них хутора Ольховчик, Дубовой, Казинка, Каменная Балка, а также посёлок Красноводский.
Как свидетельствует статистика переписи населения, опубликованная на сайте Росстата, численность жителей в таких нселённых пунктах почти полностью исчезла.
В частности, в хуторе Дубовом, который находится недалеко от реки Калитва и входит в Литвиновское сельское поселение Белокалитвинского района, осталось только кладбище.