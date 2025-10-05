В Ростовской области пять насёленных пунктов стали призраками

В донском регионе, по итогам переписи населения и российской интернет-энциклопедии «Рувики», на сегодняшний день насчитывается пять вымерших населённых пунктов. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru. Сейчас здесь можно увидеть только пустующие без жителей некогда наполненные жизнью старые дома и постройки.