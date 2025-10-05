Ричмонд
Студентка из Уфы выиграла грант в 100 тысяч рублей на форуме молодых ученых

Уфимка выиграла грант на форуме молодых ученых.

Источник: Комсомольская правда

В Архангельске на форуме молодых ученых «Полюс» были объявлены победители конкурса грантов от Росмолодежи. Мероприятие стало площадкой, где поддержку получили восемь перспективных проектов из разных уголков страны.

По информации минмолодежи Башкирии, студентка из Уфы Милана Мансурова выиграла грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию образовательной медиа-программы «Эфир».

Успех уфимской студентки является частью общероссийского тренда на активную поддержку молодых ученых и талантливой молодежи.

