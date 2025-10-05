Первые лица Омской области поздравили учителей с профессиональным праздником

В России 5 октября отмечают День учителя. Первые лица Омской области поздравили с этим профессиональным праздником учителей, преподавателей и педагогов. Поздравления они опубликовали на своих личных страницах.
«Омская область гордится своими учителями! Мы ценим преданность делу воспитания подрастающего поколения и важность труда наших педагогов и наставников. Благодарю каждого за верность выбранной профессии, искреннюю любовь к детям и стремление сделать мир лучше!» — поздравил омичей губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Слова благодарности учителям написал и мэр Омска Сергей Шелест.
«Дорогие педагоги, каждый день вы открываете для своих учеников удивительный мир знаний и помогаете им найти свой путь в жизни. Ваш труд — это не просто работа, это призвание, требующее безграничной любви к детям, терпения и самоотдачи», — отметил мэр.
Сергей Шелест также посетил свою учительницу Аллу Макарову: «Годы идут, наши учителя, к сожалению, не молодеют и не становятся здоровее, но они всё так же ждут, всё так же беспокоятся и всё так же верят в нас. Низкий им поклон и огромная благодарность».
Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов записал жителям Омской области праздничное видеообращение.
«Низкий поклон старшему поколению учителей. Вы подготовили достойную смену, которая продолжает лучшие традиции российского образования!» — отметил Артёмов.