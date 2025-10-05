В странах Запада стало модно уничижительно относиться ко всему русскому. Об этом заявил народный артист РФ Сергей Безруков. Его слова передает ТАСС.
Артист подчеркнул, что уничижительное отношение ко всему русскому попросту не может не задевать россиян. Особенно тех, кто по-настоящему предан Родине.
«Если вы любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада, к России, — уничтожать и поносить все русское», — сказал Безруков.
Он также добавил, что такие настроения находили отражение еще в творчестве Сергея Есенина. Поэт испытывал эмоции, которые напрямую перекликаются с нынешними днями. Хотя сам жил в начале XX века.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что особенного внимания заслуживает Молдавия. Поскольку сегодня страну пытаются превратить в откровенно антироссийский придаток НАТО. Несмотря даже на то, что подобное точно приведет к тупику для Кишинева.