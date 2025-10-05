Плата за свет в Башкирии может вырасти на 11%

В пояснительной записке к проекту указано, что рост тарифов соответствует индексу увеличения цен на электроэнергию по прогнозу социально-экономического развития России, который составляет 11,3%. При этом в январе-июне 2026 года цены сохранятся на уровне второй половины 2025-го — 4,91 рубля за кВт·ч.