Плата за свет в Башкирии может вырасти на 11%

РБК: ФАС предложила повысить тарифы на электроэнергию в Башкирии на 11%

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба разработала проект повышения тарифов на электроэнергию для жителей Башкирии. В документе предлагается поднять цены на 11% с 1 октября 2026 года, после чего максимальная стоимость одного киловатт-часа достигнет 5,44 рубля. Об этом сообщил РБК-Уфа.

В пояснительной записке к проекту указано, что рост тарифов соответствует индексу увеличения цен на электроэнергию по прогнозу социально-экономического развития России, который составляет 11,3%. При этом в январе-июне 2026 года цены сохранятся на уровне второй половины 2025-го — 4,91 рубля за кВт·ч.

Наибольшие тарифы предусмотрены для жителей Чукотки и Якутии — до 12,6 и 10,71 рубля соответственно. Самые низкие цены сохранятся в Иркутской области — 1,96 рубля за кВт·ч.