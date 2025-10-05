Ричмонд
Матвиенко поздравила учителей с профессиональным праздником

Матвиенко назвала профессионализм учителей основой развития страны.

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Профессионализм российских учителей является крепкой основой для развития страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня учителя.

«Профессионализм учителя — это крепкая основа развития и процветания нашей страны. Молодые специалисты достойно продолжают сложившиеся традиции отечественной педагогики, эффективно сочетают прошедшие проверку временем практики и накопленный опыт с новыми методами обучения», — написала она в телеграмме на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Матвиенко отметила, что преподавательская деятельность является одной из самых сложных и ответственных.

По ее словам, учителя не только помогают подрастающему поколению получить знания, но и во многом закладывают его мировоззрение.

«Сегодня, в век цифровых технологий и инноваций, задача учителей состоит в том, чтобы научить детей мыслить, привить им интерес к творчеству и научным исследованиям, помочь формированию у них духовно-нравственных ценностей», — констатировала председатель СФ.

