В минобре составили среднестатистический портрет учителя Красноярского края

Вместе с тем, в ведомстве отмечают и положительную динамику по привлечению молодых кадров. Доля педагогов в возрасте до 35 лет превысила 23%. Отмечается, что почти все молодые специалисты имеют наставников из числа опытных коллег, которые помогают им адаптироваться в профессии.