В минобре составили среднестатистический портрет учителя Красноярского края

Большинство из них имеют стаж работы больше 20 лет.

Источник: Freepik

В министерстве образования Красноярского края составили портрет среднестатистического учителя. Это женщина в возрасте 45,5 лет с высшим образованием, которая регулярно повышает квалификацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в крае трудятся 50 тысяч педагогов, из которых 22 тысячи — учителя. Большинство из них (53%) имеют стаж работы более 20 лет, а 72% преподавателей имеют высшее педагогическое образование. Среди них есть 32 кандидата наук и два доктора наук.

Вместе с тем, в ведомстве отмечают и положительную динамику по привлечению молодых кадров. Доля педагогов в возрасте до 35 лет превысила 23%. Отмечается, что почти все молодые специалисты имеют наставников из числа опытных коллег, которые помогают им адаптироваться в профессии.

Заслуги красноярских учителей регулярно отмечаются на высоком уровне. Более 1300 педагогов региона удостоены званий «Заслуженный педагог Красноярского края» или «Заслуженный работник образования Красноярского края».

В 2024 году впервые в истории почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» было присвоено сразу двум красноярским преподавателям — учителю химии Елене Молчановой и учителю русского языка и литературы Марине Федюниной. Кроме того, шесть педагогов получили знак отличия «За наставничество», еще шесть стали «Заслуженными учителями РФ», а пять были отмечены почётной грамотой президента России.

