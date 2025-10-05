В Дрожжановском районе Татарстана открылся музей учителя

«Кто-то из них захочет стать предпринимателями. И это — прекрасно! А лучшие выпускники, я считаю, должны возвращаться в родные школьные стены уже в качестве учителей, наставников, педагогов. Наша задача — придумать, как их поддержать, чтобы они добивались успеха и делали сильнее свою малую родину, республику, страну. Есть прекрасные слова отца Феофана: “Возрождая малую Родину, мы возрождаем Великую Россию”, и я с ними полностью согласен», — говорит Александр Шадриков.