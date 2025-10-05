В Дрожжановском районе Татарстана открылся музей учителя

Раньше в этом небольшом помещении в школе располагались краеведческий музей и музей им. Дементьева, однако 9 мая состоялось торжественное открытие расширенной экспозиции этих двух музеев в отремонтированном при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова двухэтажном сельском Доме культуры. На освободившейся площадке в школе ее выпускниками было предложено открыть музей.
«Мы — выпускники этой школы, которой уже более 120 лет, — решили создать музей Учителя и таким образом сказать спасибо всем поколениям наших учителей. Показать, что мы ценим их труд и выразить свою благодарность», — рассказал уроженец Дрожжановского района, один из выпускников школы, министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
Уже у входа посетителей встречают ростовые фигуры учеников в форме времен СССР. На стендах можно увидеть писчие принадлежности разных годов, учебные пособия, в том числе уникальные по физике, астрономии, информатике и программированию, созданные руками педагогов школы. А ещё именно здесь, на стене музея, теперь раскинулось растущее с каждым годом, единственное в своём роде «Дерево выпускников».
«Каждый должен своего учителя ценить. Необходимо возвращать авторитет профессии учителя — человека, чей вклад в формирование личности каждого из нас огромен! В первую очередь, это то образование, которое человек получает, это воспитание и, конечно, развитие, которое он получит, опираясь на знания, полученные в школе», — отмечает министр экологии.
Выпускники этой школы уверены, что получив нужную профессию, очень важно, чтобы, если не все, то многие из родившихся здесь захотели вернуться на малую родину.
«Кто-то из них захочет стать предпринимателями. И это — прекрасно! А лучшие выпускники, я считаю, должны возвращаться в родные школьные стены уже в качестве учителей, наставников, педагогов. Наша задача — придумать, как их поддержать, чтобы они добивались успеха и делали сильнее свою малую родину, республику, страну. Есть прекрасные слова отца Феофана: “Возрождая малую Родину, мы возрождаем Великую Россию”, и я с ними полностью согласен», — говорит Александр Шадриков.