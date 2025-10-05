Самарцев предупредили о новой схеме мошенничества

Аферисты начали рассылать письма и сообщения о скидках в крупных сетевых магазинах. Письма приходят на электронную почту или телефон пользователя. В сообщении неизвестные предлагают получить 50% скидку на любые товары. Чтобы получить бонус, пользователям предлагают перейти по ссылке.