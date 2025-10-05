Самарцев предупредили о новой схеме мошенничества

В Самарской области мошенники продолжают использовать различные схемы, чтобы нечестным путем получить средства местных жителей. Самарцам рассказали о новом виде обмана.
Аферисты начали рассылать письма и сообщения о скидках в крупных сетевых магазинах. Письма приходят на электронную почту или телефон пользователя. В сообщении неизвестные предлагают получить 50% скидку на любые товары. Чтобы получить бонус, пользователям предлагают перейти по ссылке.
Ссылка переводит горожан на фишинговый сайт магазина, на котором необходимо указать реквизиты карты. Местным жителям рекомендуют проверять адрес ссылки и наличие возможных скидок.