Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

Собянин поблагодарил учителей за труд, талант, мудрость и верность призванию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд, талант, мудрость и верность своему призванию.

«Сердечно поздравляю с Днём учителя. Эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Вы даёте детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогаете раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь. Огромное спасибо за ваш труд, талант, мудрость и верность призванию. Пусть энергия добра, которую вы щедро отдаёте детям, стократно возвращается к вам новыми силами. Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы», — написал Собянин в мессенджере Max.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше