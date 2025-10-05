Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

«Сердечно поздравляю с Днём учителя. Эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Вы даёте детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогаете раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь. Огромное спасибо за ваш труд, талант, мудрость и верность призванию. Пусть энергия добра, которую вы щедро отдаёте детям, стократно возвращается к вам новыми силами. Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы», — написал Собянин в мессенджере Max.