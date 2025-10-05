В Иркутске почти за полмиллиона продают «Волгу» 1982 года

В Иркутске выставили на продажу Волгу 1982 года выпуска почти за полмиллиона рублей. Машина полностью исправна, сохранила оригинальные детали и документы. По словам владельца, который выложил предложение о продаже на сайте бесплатных объявлений, автомобиль привлекает внимание жителей города своим уникальным внешним видом и ухоженным салоном, пишет ИА IrkutskMedia.
По словам продавца, автомобиль технически в порядке: двигатель работает ровно, коробка передач переключается без проблем, обновлены тормоза и амортизаторы. Кузов практически не имеет коррозии, пороги обработаны антигравием, а салон сохранился полностью с заводскими ковриками и документацией, включая оригинальную карту Иркутской области и заводскую книжку 1982 года.
Машина эксплуатировалась преимущественно в сельской местности, где не использовали соль на дорогах, что помогло сохранить кузов. Автомобиль «собирает на себя всё внимание»: прохожие фотографируют его, а водители в потоке поднимают «палец вверх».
