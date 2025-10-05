В Иркутске почти за полмиллиона продают «Волгу» 1982 года

В Иркутске выставили на продажу Волгу 1982 года выпуска почти за полмиллиона рублей. Машина полностью исправна, сохранила оригинальные детали и документы. По словам владельца, который выложил предложение о продаже на сайте бесплатных объявлений, автомобиль привлекает внимание жителей города своим уникальным внешним видом и ухоженным салоном, пишет ИА IrkutskMedia.