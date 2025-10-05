Володин поздравил учителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Без учителей не может ни одно общество, это интересная, но очень непростая работа, выбор, который надо уважать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В России 5 октября отмечается День учителя.
«Это работа интересная, важная, без которой не может ни одно общество. Но она очень непростая. И это ваш выбор. А мы его должны уважать», — сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в Max.
Председатель Госдумы пожелал учителям здоровья, счастья, удачи, улыбок и хорошего настроения.
