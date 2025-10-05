Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин поздравил учителей с профессиональным праздником

Володин отметил, что без учителей не может существовать ни одно общество.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Без учителей не может ни одно общество, это интересная, но очень непростая работа, выбор, который надо уважать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В России 5 октября отмечается День учителя.

«Это работа интересная, важная, без которой не может ни одно общество. Но она очень непростая. И это ваш выбор. А мы его должны уважать», — сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в Max.

Председатель Госдумы пожелал учителям здоровья, счастья, удачи, улыбок и хорошего настроения.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше