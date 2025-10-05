Shot: ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью нанесли масштабный удар по энергетике Украины. Предварительно, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «кинжала». Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
ВС РФ поразили объекты энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове очевидцы слышали не менее 25 взрывов, там начались пожары, а часть города осталась без света.
— По предварительным данным, поражены сортировочные ж/д станции и склады вооружения в районе аэропорта. В Сумской области также были нанесены удары по ж/д инфраструктуре, — передает Telegram-канал.
Очевидцы до этого сообщали о взрывах во Львове, Чернигове и еще нескольких городах Украины. При этом в небе над Украиной было множество беспилотников.
4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что штурмовики ВС РФ вошли в Северск и начали бои за город. Он отметил, что российские бойцы вошли с восточной части города.