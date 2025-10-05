В Омске студенты ушли на «удалёнку» из-за холода в аудиториях

Отмечается, что температура в аудиториях в первом корпусе вуза не превышает +15°С. Нет ни отопления, ни горячей воды. «Количество больничных с каждым днем растет. А мы продолжаем сидеть на парах с 8 до 18 в холодных аудиториях на ледяных лавках и стульях», — говорится в жалобе.