В Омске студенты ушли на «удалёнку» из-за холода в аудиториях

Проблемы возникли в двух корпусах из-за ремонта сетей и теплоузлов.

Студенты Омского госуниверситета мёрзнут на занятиях — сообщает ТГ-канал ОмскLive.

Отмечается, что температура в аудиториях в первом корпусе вуза не превышает +15°С. Нет ни отопления, ни горячей воды. «Количество больничных с каждым днем растет. А мы продолжаем сидеть на парах с 8 до 18 в холодных аудиториях на ледяных лавках и стульях», — говорится в жалобе.

В связи с холодом в корпусах студентов химического и физического факультетов отправили на «удалёнку».

Ректор ОмГУ Иван Кротт объяснил причины отсутствия тепла в первом и седьмом корпусах ремонтными работами на сетях и теплоузлах.

«В первом корпусе было четыре теплоузла, из них мы делаем два. Деньги на эти цели поздновато пришли, материалов не было — причин несколько. А в 7-м корпусе авария произошла», — цитирует слова ректора NGS55.

Он полагает, что «удалёнка» продлится недолго: «Скорее всего, 7−8 числа работы у нас примут и дадим тепло».

Накануне губернатор Омской области взял на контроль запуск отопления в домах.