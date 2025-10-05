Трамп: Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию

Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети TruthSocial.
— Когда ХАМАС подтвердит это, прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, и мы создадим условия для следующего этапа вывода войск, который приблизит нас к окончанию этой 3000-летней катастрофы, — написал Трамп.
Зарубежные СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удивился заявлению Дональда Трампа о том, что палестинское движение ХАМАС готово к миру. По словам журналистов, он воспринял ответ ХАМАС как «по сути отказ от плана Трампа».
Ранее Трамп заявил, что, если ХАМАС не согласится до вечера 5 октября на предложенную им мирную инициативу, на него «обрушится невиданный ранее ад». Он отметил, что «мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе».
При этом ряд СМИ сообщили, что военный лидер ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад отклонил план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.