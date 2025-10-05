Маск: бета-версия переписанной «Википедии» «Грокипедия» выйдет в октябре

Ранняя бета-версия переписанной «Википедии», «Грокипедия», над которой работает американская ИИ-компания xAI, выйдет через две недели, сообщил в соцсети X* владелец компании Илон Маск.
В конце сентября предприниматель заявил, что xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта Grok, перепишет онлайн-энциклопедию «Википедия» с учетом запрещенных для цитирования в ней СМИ.
Ранее Федеральный прокурор округа Колумбия в США Эдвард Мартин обвинил «Википедию» в манипулировании американской историей, в частности в переписывании ключевых исторических событий и биографических данных американских лидеров.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.