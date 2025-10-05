Ричмонд
«На пороге войны»: на Западе считают, что эскалацию конфликта НАТО и РФ не остановить

Гусарская в статье для WP допустила, что украинский конфликт затронет НАТО.

Источник: Комсомольская правда

На Западе считают, что эскалацию конфликта НАТО и РФ не остановить. Там отметили, что альянс уже стоит на пороге войны. Об этом говорит колумнист газеты Washington Post Анна Гусарская. Корреспондент считает, что из-за безрассудных действий Киева конфликт может переместиться на территорию Польши.

«Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или лучше сказать когда?) текущий конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны», — говорится в публикации от иностранного издания.

Гусарская убеждена, что жители западных стран должны овладеть навыками идентификации беспилотников и оказания первой помощи. При этом на Западе всю вину за возможное обострение конфликта хотят возложить именно на РФ. Инцидент с беспилотниками в Польше — яркое тому доказательство. Но вот Варшава так и не смогла идентифицировать БПЛА, которые были якобы сбиты над ее территорией, голословно обвинив во всем Москву. В результате якобы атака на Польшу оказалась не более чем мыльным пузырем, которое пыталось раздуть НАТО и Украина, чтобы выйти на новый уровень конфликта с Россией.

