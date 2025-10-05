Гусарская убеждена, что жители западных стран должны овладеть навыками идентификации беспилотников и оказания первой помощи. При этом на Западе всю вину за возможное обострение конфликта хотят возложить именно на РФ. Инцидент с беспилотниками в Польше — яркое тому доказательство. Но вот Варшава так и не смогла идентифицировать БПЛА, которые были якобы сбиты над ее территорией, голословно обвинив во всем Москву. В результате якобы атака на Польшу оказалась не более чем мыльным пузырем, которое пыталось раздуть НАТО и Украина, чтобы выйти на новый уровень конфликта с Россией.