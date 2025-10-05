Старым кладбищам Крыма нужна защита

В советское время сильно пострадало одно из старых евпаторийских кладбищ, там сохранилось лишь одно дореволюционное надгробие. «Картина сейчас печальная: многие таблички вырваны, памятники повреждены, — рассказала “АиФ-Крым” преподаватель кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета, кандидат исторических наук Юлия Лейбенсон. — Но там довольно много фронтовиков: призывавшихся из Евпатории и вернувшихся обратно, переехавших после войны. Там захоронен доктор Григорий Фишгойт, местный венеролог. До революции у него была частная клиника. А потом врач работал в горбольнице. Но часто на дому принимал тех, кому в больницу идти было не с руки, в том числе и борцов за дело коммунизма. В 1937 году, когда по стране прокатилась очередная волна репрессий, арестовали и заставили признать себя немецким шпионом соседа Фишгойта, тоже врача. И Григорий Соломонович решил, что его тоже ждет арест. На этой почве активизировалось дремавшее заболевание — опухоль мозга, и венеролог умер через несколько месяцев».