Юрист Айрапетов разъяснил новые правила взыскания долгов с граждан

Новые правила взыскания долгов не коснутся большей части россиян. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.
По его словам, такие правила уже применяются в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
— Сначала налоговая направляет требования гражданам об уплате налога. У гражданина есть 30 дней на то, чтобы возразить данному требованию налоговой, оспорить его… После чего начинается обычная процедура судебного взыскания, — отметил Айрапетов.
Юрист порекомендовал россиянам контролировать начисления в личном кабинете налогоплательщика, передает Lenta.ru.
С 1 ноября в России вступает в силу закон, разрешающий налоговым органам взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке. Новые правила коснутся задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов для взыскания с россиян долгов за жилищно-коммунальные услуги.