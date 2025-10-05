Несколько улиц в Нижнем Новгороде перекроют до конца декабря 2026 года

На улице Обозной в центре Нижнего Новгорода будет ограничено движение транспорта до 2026 года.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, участок улицы будет закрыт с 07:00 6 октября до 23:59 28 декабря. Перекрыт будет отрезок дороги от улицы Малой Покровской до улицы Маслякова.
Как сообщается, там будут проводить капитальный ремонт автодороги. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Кроме того, ограничения движения транспорта вводятся на улице Большой Печерской. Там ограничения начнут действовать уже с 5 октября.
В пресс-службе мэрии сообщают, что перекрыт будет участок от улицы Сеченова до улицы Ковровской. Это необходимо для переустройства инженерных сетей. Четкие сроки работ пока не называют, сообщается, что они продлятся до окончания работ.
Еще один участок, где введены временные ограничения движения, находится в Автозаводском районе. Участок улицы Пермякова закрыт с 3 октября. Ограничения продлятся до 23:59 31 декабря. Ремонтно-восстановительные работы проводят на отрезке дороги в районе дома № 46. Объезд организован по прилегающим улицам.
Администрация призывает нижегородцев отнестись внимательно к ограничениям и заранее планировать движение.