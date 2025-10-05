Под Ростовом на мусорном полигоне тлеют отходы

В Зерноградском районе Ростовской области на местном полигоне ТКО зафиксировано тление отходов. Общая площадь этого участка — 200 квадратных метров. О ЧП в своем телеграм-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.
— Причины выясняются. Ранее установленные камеры наблюдения не смогли предотвратить происшествие — на объекте отсутствовал стабильный интернет. Решаем этот вопрос отдельно, — прокомментирована Антонина Пшеничная.
В настоящее время все усилия сосредоточены на тушении очага возгорания: местная администрация привлекла 4 единицы техники и 5 специалистов, а также организовала доставку грунта. Планируется задействовать экскаваторы-погрузчики, самосвалы и бульдозеры. Предполагаемый срок полной ликвидации тления — 9 октября.
