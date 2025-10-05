Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты «Мисс Россия»

Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конкурс обладает эксклюзивными правами на представление России на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».