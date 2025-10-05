Ричмонд
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты «Мисс Россия»

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Алена Лесняк из Керчи завоевала титул первой вице-мисс конкурса красоты «Мисс Россия 2025», сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.

Источник: Фото из соцсетей конкурса "Мисс Россия"

«Сегодня состоялся финал национального конкурса красоты “Мисс Россия 2025”. Победительницей и новой обладательницей короны стала Анастасия Венза из Московской области. 1-й Вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а 2-й Вице-мисс Виктория Макарова из Сестрорецка. Поздравляем наших красавиц с победой!», — говорится в публикации.

Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конкурс обладает эксклюзивными правами на представление России на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».