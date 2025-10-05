Врач перечислила первые признаки того, что у человека проблемы с печенью

Сложность в лечении заболеваний печени состоит в том, что пациент узнает о них уже на поздних стадиях. Эксперт «Гута-Клиник», гастроэнтеролог Эльвира Комкова рассказала, как можно распознать первые признаки заболевания.
— Болевые ощущения могут исходить только от капсулы печени — плотной окружающей оболочки, которая растягивается при воспалении, отеке или росте новообразований. Именно в это время и появляется ощущение тяжести, дискомфорта или тупой боли в правом подреберье, — отметила врач.
Еще одними симптомами являются пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер глаз, потемнение мочи, обесцвечивание кала, интенсивный зуд по всему телу. Также в брюшной полости может накапливаться жидкость, что приводит к увеличению живота и чувству напряжения.
Самым ранним симптомом поражения печени может быть хроническая усталость, передает «Газета.Ru».
Синдром Жильбера — хроническая патология печени, в основе которой лежит генетически обусловленное стойкое повышение содержания в сыворотке крови непрямого билирубина. «Вечерняя Москва» узнала, что такое синдром Жильбера и как жить с этим диагнозом.
Ученые выяснили, что красное мясо может быть полезным для психики. Как понять, стоит ли все же есть красное мясо и когда это опасно, «ВМ» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.