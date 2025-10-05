Врач перечислила первые признаки того, что у человека проблемы с печенью

— Болевые ощущения могут исходить только от капсулы печени — плотной окружающей оболочки, которая растягивается при воспалении, отеке или росте новообразований. Именно в это время и появляется ощущение тяжести, дискомфорта или тупой боли в правом подреберье, — отметила врач.