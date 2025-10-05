Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач перечислила первые признаки того, что у человека проблемы с печенью

Сложность в лечении заболеваний печени состоит в том, что пациент узнает о них уже на поздних стадиях. Эксперт «Гута-Клиник», гастроэнтеролог Эльвира Комкова рассказала, как можно распознать первые признаки заболевания.

Сложность в лечении заболеваний печени состоит в том, что пациент узнает о них уже на поздних стадиях. Эксперт «Гута-Клиник», гастроэнтеролог Эльвира Комкова рассказала, как можно распознать первые признаки заболевания.

— Болевые ощущения могут исходить только от капсулы печени — плотной окружающей оболочки, которая растягивается при воспалении, отеке или росте новообразований. Именно в это время и появляется ощущение тяжести, дискомфорта или тупой боли в правом подреберье, — отметила врач.

Еще одними симптомами являются пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер глаз, потемнение мочи, обесцвечивание кала, интенсивный зуд по всему телу. Также в брюшной полости может накапливаться жидкость, что приводит к увеличению живота и чувству напряжения.

Самым ранним симптомом поражения печени может быть хроническая усталость, передает «Газета.Ru».

Синдром Жильбера — хроническая патология печени, в основе которой лежит генетически обусловленное стойкое повышение содержания в сыворотке крови непрямого билирубина. «Вечерняя Москва» узнала, что такое синдром Жильбера и как жить с этим диагнозом.

Ученые выяснили, что красное мясо может быть полезным для психики. Как понять, стоит ли все же есть красное мясо и когда это опасно, «ВМ» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.