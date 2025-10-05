Ричмонд
Лукашенко сказал белорусским учителям, что от них требуется

Лукашенко обратился к белорусским учителям, сказав об общей цели семьи и школы.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским учителям, сообщила пресс-служба президента.

Так, 5 октября белорусским лидером были направлены поздравления с Днем учителя. Глава страны подчеркнул, что роль учителя велика как никогда, особенно в современной эпохе стремительного инновационного развития.

Работу учителей Александр Лукашенко назвал кропотливым ежедневным трудом. И заметил, что от учителей требуется безупречное владение предметом и методикой преподавания, а также огромное терпение, умноженное на душевную щедрость.

Белорусский лидер заметил, что именно профессионализм и ответственный подход к любимому делу учителей дают возможность белорусской молодежи учиться правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, чтобы затем успешно применять полученные знания и навыки. Резюмируя, Лукашенко сказал об общей цели семьи и школы.

— Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей — укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему, — говорится в поздравлении.

Затем также белорусский президент выразил признательность всем работникам системы образования за преданность избранному пути.

Накануне классный руководитель Александра Лукашенко сказала, каким он был в 15 лет: «Был таким же прямым, честным и открытым, как и сейчас».

А еще Александр Лукашенко сказал, как белорусам относиться к трудовым мигрантам: «Это наши люди».

