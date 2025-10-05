Лукашенко сказал белорусским учителям, что от них требуется

Белорусский лидер заметил, что именно профессионализм и ответственный подход к любимому делу учителей дают возможность белорусской молодежи учиться правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, чтобы затем успешно применять полученные знания и навыки. Резюмируя, Лукашенко сказал об общей цели семьи и школы.