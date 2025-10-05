Площадь лесных пожаров в Свердловской области за 5 лет сократилась в 46 раз

При этом более двух третей всех возгораний специалисты ликвидируют в течение первых 24 часов. Кроме того, на 87% уменьшилось количество пожаров относительно средних пятилетних значений. Большую роль в достижении таких показателей играют камеры и дроны, с помощью которых специалисты следят за обстановкой в лесах. Помимо этого, как подчеркнули в министерстве, такие результаты стали реальными в том числе благодаря слаженной работе всех служб и хорошим погодным условиям.