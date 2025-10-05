Площадь лесных пожаров в Свердловской области за 5 лет сократилась в 46 раз

Площадь лесных пожаров в Свердловской области с 2021 года сократилась в 46 раз, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
При этом более двух третей всех возгораний специалисты ликвидируют в течение первых 24 часов. Кроме того, на 87% уменьшилось количество пожаров относительно средних пятилетних значений. Большую роль в достижении таких показателей играют камеры и дроны, с помощью которых специалисты следят за обстановкой в лесах. Помимо этого, как подчеркнули в министерстве, такие результаты стали реальными в том числе благодаря слаженной работе всех служб и хорошим погодным условиям.
«Подготовка к следующему пожароопасному сезону уже началась: формируются оперативные штабы, оптимизируются маршруты патрулирования и проводится инвентаризация техники. Уверенные промежуточные итоги позволяют говорить о том, что Свердловская область успешно сохраняет свои лесные ресурсы, обеспечивая экологическую безопасность региона», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.