Чернышенко поздравил российских педагогов с Днем учителя

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.
В России 5 октября отмечается День учителя.
«Сегодня в нашей стране более 1 миллиона учителей. Именно вы, дорогие педагоги, не только учите, но и воспитываете детей в соответствии с нашими традиционными духовно-нравственными ценностями», — сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что в России среди учителей больше всего — по русскому языку и литературе, иностранным языкам и математике.
«Быть учителем — значит выполнять особую миссию. Благодаря вашему труду наши школьники побеждают в международных олимпиадах и конкурсах, создают собственные проекты и изобретения, решают связать жизнь с востребованными в стране направлениями», — отметил Чернышенко.
Уточняется, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» правительство РФ создает современную образовательную инфраструктуру, обеспечивает комфортные условия для обучения.