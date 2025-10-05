Чернышенко поздравил российских педагогов с Днем учителя

«Сегодня в нашей стране более 1 миллиона учителей. Именно вы, дорогие педагоги, не только учите, но и воспитываете детей в соответствии с нашими традиционными духовно-нравственными ценностями», — сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат.